Idf ordina evacuare porti dello Yemen gestiti dagli Houthi

agenzia

Dopo che Israele ha intercettato missile yemenita

GERUSALEMME, 14 MAG – Le forze armate israeliane (Idf) hanno diramato un avviso ai civili di sgomberare i porti dello Yemen gestiti dai ribelli filoiraniani Houthi: una prassi che anticipa raid militari israeliani. Questa mattina Israele afferma di aver intercettato un missile lanciato dal territorio yemenita. “Visto che il regime terroristico Houthi utilizza i porti marittimi per le sue attività terroristiche, invitiamo coloro che si trovano in questi porti a evacuare e a tenersi lontani fino a nuovo avviso”, ha scritto il portavoce in arabo dell’esercito israeliano Avichay Adraee su X, allertando i porti yemeniti di Ras Issa, Hodeida e Salif.

