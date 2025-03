Idf, ‘risponderemo severamente all’attacco dal Libano’

agenzia

Dopo il lancio di razzi intercettati nel nord di Israele

ROMA, 22 MAR – L’esercito israeliano (Idf) “risponderà severamente all’attacco di questa mattina” dal Libano: lo scrive l’Idf su Telegram riferendosi ai tre razzi intercettati a Metula (nord). “Il Capo di Stato Maggiore, Eyal Zamir, ha condotto una valutazione della situazione in seguito al lancio di razzi dal Libano questa mattina. L’Idf risponderà severamente all’attacco di questa mattina – si legge in un comunicato -. Lo Stato del Libano ha la responsabilità di rispettare l’accordo (di cessate il fuoco, ndr). Non ci sono cambiamenti nelle linee guida difensive dell’Home Front Command”.

