Idf, ‘terrorista ucciso in Libano operava anche per Iran’

'Col fratello coinvolti in attacchi e contrabbando armi e fondi'

TEL AVIV, 21 AGO – L’esercito israeliano ha confermato l’operazione a Sidone, in Libano, in cui un aereo dell’Aeronautica ha colpito il “terrorista Khalil Hussein Khalil Al-Maqdah, che opera per conto dell’organizzazione terroristica Hezbollah e del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane (Irgc) e continua a tentare di compiere attacchi terroristici”. Insieme con il fratello, Mounir Al-Maqdah, collaborano per conto dell’Irgc e sono coinvolti nella direzione di attacchi terroristici e nel contrabbando di armi e fondi destinati ad attività terroristiche in Giudea e Samaria (Cisgiordania).

