Idf, ucciso Shahriari, forniva missili a Hezbollah e Hamas

agenzia

'Era comandante della Forza Quds 190 iraniana'

TEL AVIV, 21 GIU – L’Idf ha annunciato che i caccia dell’aeronautica, con la guida precisa dell’intelligence, hanno attaccato e ucciso il comandante dell’unità di trasferimento di armi (190) della Forza Quds delle Guardie Rivoluzionarie, Behanam Shahriari, responsabile del contrabbando di armi agli emissari iraniani in Medio Oriente. Shahriari, ucciso mentre si trovava in macchina, a oltre 1.000 chilometri da Israele, in Iran occidentale, “ha lavorato direttamente con Hezbollah, Hamas, Houthi fornendo missili e razzi che sono stati lanciati contro Israele durante la guerra”, ha affermato l’Idf.

