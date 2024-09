Idf,colpita ex scuola a Gaza dove Hamas preparava attacchi

agenzia

Palestinesi, 'scuola usata come rifugio per gli sfollati'

TEL AVIV, 15 SET – L’esercito israeliano rende noto di aver attaccato l’ex scuola Ghazi Al-Shawa di Beit Hanoun, nel nord della Striscia, dove si nascondeva un gruppo di terroristi di Hamas che aveva allestito un centro di comando per lanciare attacchi missilistici. Secondo i media palestinesi, la scuola veniva usata come rifugio per gli sfollati di Gaza. L’Idf afferma di aver preso misure per mitigare i danni ai civili durante l’attacco e accusa Hamas di utilizzare “sistematicamente” siti civili per scopi terroristici.

