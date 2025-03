Idratazione e felicità: come l’acqua può migliorare l’umore e il benessere psico-fisico

agenzia

– Un equilibrio idrico ottimale favorisce la produzione di neurotrasmettitori legati al benessere psicologico, spiega il Professore Alessandro Zanasi, esperto dell’osservatorio Sanpellegrino e membro della International Stockholm Water Foundation

Milano, 25 marzo 2025– Bere acqua non è solo una necessità fisiologica, ma anche un potente alleato per il benessere mentale. Il cervello, composto per circa il 75% da acqua, dipende da un corretto equilibrio idrico per funzionare in modo ottimale. Il Professor Alessandro Zanasi, esperto dell’osservatorio Sanpellegrino e membro della International Stockholm Water Foundation,spiega come una corretta idratazione possa influenzare positivamente l’umore, ridurre lo stress e migliorare la qualità della vita quotidiana.

L’acqua rappresenta, infatti, un elemento chiave per il funzionamento cerebrale: anche una lieve disidratazione, può alterare le capacità cognitive e aumentare la produzione di cortisolo, l’ormone dello stress. Molti dati scientifici dimostrano che un’adeguata idratazione stimola la sintesi di serotonina e dopamina, due neurotrasmettitori fondamentali per la regolazione dell’umore e del benessere psicologico.

“Il cervello è altamente sensibile agli squilibri idrici. L’acqua svolge un ruolo critico nella modulazione dell’attività neuronale, aiutando a mantenere attivi i processi cognitivi e a favorire la produzione di neurotrasmettitori che regolano il benessere emotivo. Una corretta idratazione è associata a un aumento dell’attività della corteccia prefrontale, responsabile della regolazione emotiva e della gestione dello stress. Questo suggerisce che bere a sufficienza non è solo una necessità biologica, ma anche un elemento chiave per il mantenimento della stabilità psicologica e del benessere emotivo” – spiegail Professore Alessandro Zanasi, esperto dell’osservatorio Sanpellegrino.

Ulteriori analisi hanno mostrato che l’idratazione influenza anche la qualità del sonno, la capacità di concentrazione e la risposta allo stress, fattori che concorrono al senso di benessere generale. In particolare, bere almeno 1,5 litri d’acqua al giorno riduce il rischio di affaticamento mentale e migliora la risposta adattativa del sistema nervoso.

È fondamentale quindi ricordare l’importanza di adottare un approccio consapevole all’idratazione: un piccolo gesto quotidiano, come idratarsi adeguatamente, può tradursi in un significativo miglioramento della qualità della vita.

SANPELLEGRINO

Sanpellegrino è l’azienda di riferimento nel campo delle bevande non alcoliche in Italia, con acque minerali, aperitivi analcolici, bibite e tè freddi. I suoi prodotti, sintesi di benessere, salute ed equilibrio, sono presenti in 150 Paesi attraverso filiali e distributori sparsi nei cinque continenti.

Sanpellegrino, come principale produttore di acqua minerale, è da sempre impegnata per la valorizzazione di questo bene primario per il Pianeta e lavora con responsabilità e passione per garantire a questa risorsa un futuro di qualità.Un impegno che passa anche attraverso la promozione dell’importanza di una corretta idratazione: Sanpellegrino, infatti sostiene e diffonde i principi di benessere psico-fisico legati al corretto consumo di acqua, facendosi portavoce dell’“educazione all’idratazione” attraverso un programma che promuove il consumo quotidiano della corretta quantità di acqua, a seconda delle diverse esigenze e stili di vita.

