IEuD Academy: nuovi percorsi formativi per l’individuazione e il trattamento delle dipendenze

– Milano, 5 Marzo 2025. L’Istituto Europeo delle Dipendenze (IEuD), attivo dal 2016 e oggi punto di riferimento nazionale per la cura delle dipendenze, lancia l’Academy, un progetto formativo destinato a rispondere alla crescente necessità di formazione in ambito dipendenze da parte di medici, operatori della salute, professionisti e istituzioni, tra cui in prima linea le scuole.

L’ultima Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze ha evidenziato un incremento del consumo di sostanze fra i giovani (soprattutto alcohol binge drinking, cannabinoidi, psicofarmaci e nuove sostanze psicoattive), la crescita dei decessi e dei ricoveri correlati all’uso di sostanze.

Il problema delle dipendenze è estremamente diffuso ma solo una piccola parte delle persone che soffrono di questa condizione accede, per di più generalmente in modo tardivo, a qualche forma di trattamento.

Si pensi ad esempio agli 830.000 consumatori problematici di alcol (ovvero con difficoltà nel controllarne l’assunzione e persistenza nel consumo nonostante le conseguenze negative) rilevati dall’Istituto Superiore di Sanità di cui oltre il 93% non accede ad alcuna forma di trattamento.

L’Academy di IEuD offre corsi mirati che combinano un approccio teorico-specialistico sulle dipendenze con una visione più ampia e olistica del fenomeno. Questo permette di affrontare il tema non solo dal punto di vista clinico, ma anche attraverso prospettive complementari, fornendo strumenti concreti per la prevenzione, la diagnosi e il trattamento.

La formazione si rivolge a due categorie principali di professionisti:

Specialisti della cura, come psichiatri, psicoterapeuti, psicologi, educatori professionali, assistenti sociali, infermieri, tecnici della riabilitazione psichiatrica e altre professioni sanitarie direttamente coinvolte nel percorso di cura delle dipendenze che necessitano di aggiornamenti costanti sulle più moderne metodologie di intervento.

Figure coinvolte nell’individuazione precoce del problema, come medici di medicina generale, medici specialisti come cardiologi, neurologi, pneumologi, infettivologi o gastroenterologi che vedono spesso pazienti esposti ai danni d’organo tipici di una condizione di abuso di sostanza, insegnanti ed educatori, che possono svolgere un ruolo fondamentale nel riconoscere i primi segnali di disagio ed indirizzare i giovani verso i percorsi di aiuto più adeguati.

La decisione di strutturare questi percorsi nasce dalla sempre maggiore necessità di gestire le problematiche relative alle dipendenze da sostanze o comportamentali identificando correttamente il problema il più precocemente possibile.

La persona che soffre di una condizione di dipendenza è ancora oggetto di pesanti pregiudizi e discriminazioni che la portano a non manifestare il proprio problema o comunque a ritardare la richiesta di aiuto. Inoltre, i curanti spesso si concentrano su aspetti come la disintossicazione senza considerare la complessità della condizione di addiction.

“Formare figure in grado di riconoscere un problema di dipendenza e chiarire, in una logica di rete, dove indirizzare la persona per una presa in carico rapida, di qualità e coerente con le proprie necessità di cura è un obiettivo di sistema cui questa nostra iniziativa vuole contribuire” dice Federico Seghi Recli, socio fondatore dello IEuD.

Attraverso l’Academy, IEuD intende non solo sensibilizzare sul tema delle dipendenze, ma anche favorire lo sviluppo di una rete di competenze che garantisca ai pazienti l’accesso a trattamenti di qualità, riducendo i tempi di intervento e favorendo la presa in carico immediata dei casi più urgenti.

Il calendario dei corsi sarà presto disponibile sul sito ufficiale di IEuD (www.ieud.it), con dettagli sui moduli formativi, i docenti e le modalità di partecipazione.

