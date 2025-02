Il 2025 di Alfa Romeo comincia nel segno di Junior

agenzia

TORINO (ITALPRESS) – Il 2025 di Alfa Romeo riparte con slancio grazie agli esaltanti risultati commerciali di Junior che a pochi mesi dal lancio, ha superato quota 22.000 ordini con un mix BEV del 21%. Un risultato che va oltre le previsioni e che dá molta fiducia in vista del completamento della gamma, grazie all’arrivo della versione Ibrida Q4, e rappresenta un’ottima partenza in vista dell’imminente debutto commerciale in Giappone e Australia, due realtá dal grande potenziale per Alfa Romeo. Inoltre, l’entusiasmo con cui i clienti europei hanno accolto la compatta sportiva funge da traino all’intera gamma composta da Tonale, Giulia e Stelvio che nei loro rispettivi segmenti continuano a rappresentare a livello globale i valori d’ italianitá sportivitá e passione del marchio. “Ad inizio anno, in occasione del Salone internazionale di Bruxelles condividevo l’obiettivo ottimistico di 20.000 unitá di Junior entro fine gennaio; quindi, per me, superare le aspettative conferma la bontá del progetto e l’ottimo lavoro della nostra rete di concessionari. Riconoscenti verso tutti coloro che fino ad oggi hanno scelto Junior, ci concentriamo ora sul suo debutto in Giappone e Australia, dove avrá il compito di trainare con la sua ondata di novitá l’intera gamma composta da Giulia Stelvio e Tonale, giá disponibili presso i concessionari Alfa Romeo” ha commentato Santo Ficili, CEO Alfa Romeo. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 06-Feb-25 15:00

