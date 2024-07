Il 4 novembre le elezioni della Federcalcio

agenzia

Si voterà per l'inizio del nuovo ciclo quadriennale

ROMA, 01 LUG – Si terrà il 4 novembre l’Assemblea elettiva della Federcalcio, per l’inizio del nuovo ciclo quadriennale. Ieri il presidente federale, Gabriele Gravina, aveva detto di essere intenzionato a convocare l’assemblea entro fine anno e oggi è stata diffusa la convocazione ufficiale. “Il presidente della Figc ha convocato per il 4 novembre 2024 l’assemblea federale elettiva, che si terrà presso l’Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino, alle ore 11 in seconda convocazione. All’ordine del giorno: la verifica dei poteri; l’elezione del presidente dell’assemblea; l’elezione dei consiglieri federali delle componenti ai sensi dell’art.26, comma 4. dello Statuto federale; l’elezione del presidente federale; l’elezione del presidente del Collegio dei Revisori dei Conti”.

