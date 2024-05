Il 9 maggio slogan anti-astensionismo sui monumenti nell’Ue

agenzia

Alla Festa dell'Europa proiettato il messaggio 'usa il tuo voto'

BRUXELLES, 06 MAG – L’Arco di Trionfo di Parigi, il Colosseo di Roma e la Grand Place di Bruxelles sono tra i molti monumenti dell’Ue che saranno illuminati in occasione della Giornata dell’Europa, che si celebra il 9 maggio. Ma a campeggiare sarà un messaggio legato a doppio filo con le Europee del 6-9 giugno: lo slogan coniato per la campagna elettorale “Usa il tuo voto. O altri decideranno per te”. In alternativa sui monumenti sarà proiettata la bandiera blu-stellata nella notte tra l’8 e il 9 maggio. E’ quanto ha annunciato l’Eurocamera. Tra gli altri edifici e monumenti simbolo che partecipano all’iniziativa ci sono il Parlamento nazionale di Vienna, il Samuel Beckett Bridge e gli edifici del Parlamento nazionale di Dublino, il municipio di Vilnius, Fort St Angelo a La Valletta, il Palazzo presidenziale di Bratislava, piazza Cibeles a Madrid, il Parlamento nazionale di Bucarest. “Con queste illuminazioni che si svolgono nelle città di tutto il continente, il Parlamento europeo e le autorità nazionali e locali collaborano per inviare un messaggio di unione a 440 milioni di cittadini europei sull’importanza che queste elezioni europee avranno per il futuro di tutti. Il 9 maggio, la Giornata dell’Europa, non è solo un giorno di commemorazione, ma anche un giorno per pensare al nostro futuro comune. La vicinanza di questa giornata alle elezioni la rende più significativa che mai”, spiega il Pe.

