Il Barcellona ingaggia il talento svedese Bardghji

agenzia

Ala destra 19enne del Copenaghen, reduce da lungo infortunio

ROMA, 14 LUG – Il Barcellona ha ufficializzato l’ingaggio della giovane ala destra svedese Roony Bardghji, che ha firmato contratto quadriennale, fino al 30 giugno 2029. Sebbene i termini finanziari del contratto non siano stati resi noti, secondo la stampa spagnolo il 19enne del Copenaghen avrebbe un ingaggio di 2,5 milioni di euro. Bardghji ha segnato 15 gol in 84 presenze con la prima squadra della compagine danese, con cui ha esordito nella stagione 2021/22. La sua ascesa era stata interrotta da un grave infortunio al ginocchio nel maggio 2024, che lo ha tenuto fuori dalle competizioni per quasi un anno, fino allo scorso marzo. Bardghji è il secondo acquisto del Barcellona in questa sessione estiva di calciomercato, dopo il portiere Joan Garcia proveniente dall’Espanyol.

