Il bilancio dei morti per l’alluvione sale a oltre 200

Aggiornamento dei servizi d'emergenza della Comunità Valenciana

MADRID, 01 NOV – Il bilancio dei morti per l’alluvione in Spagna è ora superiore ai 200: lo si apprende dopo l’ultimo aggiornamento diramato dai servizi d’emergenza della Comunità Valenciana, secondo cui in questa regione le vittime confermate sono 202. L’Agenzia Meteorologica Statale (Aemet) ha attivato l’allarme rosso per pioggia sulla costa di Huelva e nelle regioni di Arévalo e Condado fino alle 15. Pertanto il 112 della regione di Andalucía ha chiesto la massima cautela a Huelva e di evitare spostamenti. “Estrema cautela con DANA a Huelva. Avviso rosso per osservazione di pioggia sulla costa di Huelva, Andévalo e Condado. Proteggiti. Evita di viaggiare”, ha indicato il servizio di emergenza attraverso il suo profilo sulla rete social X.

