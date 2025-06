Il busto di Gigi Riva in Lego al Museo del calcio a Coverciano

agenzia

Il 27 giugno '65 la prima maglia azzurra. In mostra sino all'8/7

CAGLIARI, 27 GIU – Rimarrà esposto sino all’8 luglio al Museo del calcio della Figc a Coverciano il busto di Gigi Riva in Lego, l’opera realizzata dal brickbuilder Maurizio Lampis in occasione del 79/o compleanno di Rombo di Tuono, l’indimenticato campione del Cagliari e della nazionale scomparso il 22 gennaio 2024. Il grande diorama composto da 12mila mattoncini e alto 140 centimetri, è ospitato al primo piano del Museo in una sala dedicata completamente a Riva e ai suoi gol con l’Italia. Il 27 giugno 1965, infatti, Riva vestì per la prima volta la maglia azzurra numero 11, esattamente 60 anni fa, esordendo in un’amichevole contro l’Ungheria. Quella maglia è conservata in una teca al piano terra dello stesso Museo di Coverciano. Al primo piano, invece, si potranno ammirare le azioni e i goal di Rombo di Tuono attraverso una schermo che rimanda in onda le più belle immagini del bomber rossoblù e che fanno da sfondo al busto dove compare anche l’autografo che Riva aveva fatto poco dopo che l’opera era stata completata. Recentemente, insieme con la famiglia Riva, sempre Lampis, già noto in tutto il mondo per avere riprodotto coi mattoncini Lego l’intera Piazza San Marco di Venezia e la Fontana di Trevi di Roma, ha anche fatto realizzare 60 mattoncini Lego, Limited Edition, dedicati alla maglia numero 11 di della Nazionale di calcio indossata da Rombo di Tuono.

