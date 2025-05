Il Cagliari a Napoli senza gli ex Caprile e Gaetano

agenzia

Il fantasista è stato operato al ginocchio, out anche Luvumbo

CAGLIARI, 22 MAG – L’ex Gaetano out per la gara di domani notte contro il Napoli. Il trequartista è stato sottoposto ieri a intervento chirurgico in artroscopia per la lesione del menisco laterale del ginocchio sinistro. L’operazione, eseguita dal chirurgo Pier Paolo Mariani nella clinica “Villa Stuart” di Roma, è perfettamente riuscita. Osservati alcuni giorni di riposo, il calciatore inizierà l’iter fisioterapico di recupero: appuntamento con il resto della squadra a luglio. Non ci sarà neanche l’altro ex, il portiere Caprile, che è passato a gennaio in prestito dal Napoli al Cagliari, dopo aver giocato tre partite da titolare e una da subentrato nella squadra di Conte fra settembre e ottobre dell’anno scorso: il 23enne Caprile si trascina qualche problemino fisico dalla gara di domenica scorsa, e lascerà spazio tra i pali a Sherri. Cagliari senza Luvumbo: sulla sinistra Nicola potrebbe rilanciare Felici o puntare su Kingstone. In forse anche Pavoletti e Zortea.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA