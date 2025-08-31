Il capo dell’Idf, ‘colpiremo i leader di Hamas all’estero’

agenzia

'Arriveremo anche a loro'

TEL AVIV, 31 AGO – Il capo di stato maggiore Eyal Zamir ha commentato l’eliminazione del portavoce di Hamas Abu Obeida, minacciando di colpire anche i leader del gruppo che risiedono all’estero. “Ora la maggior parte della leadership di Hamas risiede all’estero, arriveremo anche a loro”. Attualmente in Qatar e in Turchia si trovano diversi leader di Hamas, tra cui Khaled Meshaal, Khalil al-Hayya e Razi Hammad.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA