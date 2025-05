Il Cda ProSieben a soci: offerta Mfe è inadeguata, non aderite

agenzia

Valutazione supportata da pareri Morgan Stanley e Goldman Sachs

MILANO, 22 MAG – “Il Consiglio di amministrazione e il Consiglio di sorveglianza di ProSiebenSat.1 raccomandano agli azionisti di non accettare l’offerta pubblica di acquisto volontaria presentata da Mfe-Mediaforeurope. Dopo aver esaminato il documento d’offerta dell’8 maggio 2025, entrambi gli organi direttivi – si legge in una nota – hanno concluso che l’offerta è inadeguata dal punto di vista finanziario. valutazione è supportata da pareri corrispondenti forniti da Morgan Stanley, che assiste il Consiglio esecutivo, e da Goldman Sachs, che assiste il Consiglio di vigilanza”, sottolinea ProSieben. Il gruppo tedesco evidenzia quindi che “il corrispettivo offerto di 4,48 euro in contanti e in aggiunta 0,4 azioni Mfe-A per ogni azione ProSiebenSat.1 corrisponde a un prezzo di offerta calcolato di 5,75 euro. Questo prezzo – viene sottolineato – è solo marginalmente superiore al prezzo medio trimestrale ponderato per i volumi di azioni di 5,74 euro, determinato dalla BaFin, che rappresenta il prezzo minimo legale”. Per cui “il prezzo dell’offerta calcolata è inferiore di circa il 18% al prezzo di chiusura di 7,01 euro del 21 maggio 2025 e, dal punto di vista di ProSiebenSat.1, non riflette il previsto sviluppo futuro del valore della società”. Il board e il Consiglio di sorveglianza di accolgono, invece, “con favore l’intenzione di Mfe di sostenere l’esecuzione della strategia di ProSiebenSat.1 e approvano le cooperazioni nel core business Entertainment”.

