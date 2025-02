Il Centro Studi Brianza accreditato al rilascio della Certificazione DSA nella sede di Monza

agenzia

– Il Centro Studi Brianza è un punto di riferimento per chi cerca supporto nella diagnosi e nel rilascio delle certificazioni dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA).

Bergamo, 26 febbraio 2025. La certificazione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) riveste un’importanza fondamentale per garantire il diritto all’apprendimento di ogni studente e favorire l’inclusività. Questa certificazione individua e riconosce le difficoltà specifiche che alcuni studenti possono incontrare nell’affrontare il percorso scolastico, come la dislessia, la discalculia, la disortografia e la difficoltà di lettura e scrittura. Una diagnosi accurata è il primo passo per permettere a questi studenti di ottenere gli strumenti compensativi e dispensativi necessari, come tempi più lunghi per le verifiche, metodi didattici personalizzati e l’uso di strumenti compensativi. Questo supporto è essenziale per garantire un percorso formativo che rispetti le esigenze individuali, migliorando la qualità della vita scolastica. Il Centro Studi Brianza ha di recente attivato, presso la sua sede di Monza, il “Centro Equipe” autorizzato dall’ATS Monza e Brianza per la certificazione DSA.

«Il processo diagnostico e certificativo viene effettuato da un team multidisciplinare – spiega Mariagrazia Crippa, referente del Centro Studi Brianza –. È composto da psicologi, neuropsichiatra e logopedista, tutti con competenze specifiche nel trattamento dei DSA. Avviano di volta in volta un percorso individualizzato e non standardizzato, perché ogni studente ha le sue esigenze e problematiche. In seguito alla diagnosi, viene redatto un documento ufficiale che gli istituti scolastici possono utilizzare per adattare il percorso di studi alle necessità del singolo studente. Il servizio è rivolto non solo agli studenti già iscritti al Centro Studi Brianza, ma anche a coloro che frequentano altri istituti, garantendo sempre un supporto qualificato. Inoltre abbiamo tempi di rilascio della certificazione molto ridotti rispetto ad altri organismi e anche un costo inferiore».

Il Centro Studi Brianza, con sedi a Monza, Seregno, Cantù e Lecco, è da oltre 15 anni un punto di riferimento per la formazione e il recupero scolastico, supportando gli studenti nelle diverse sfide del loro percorso educativo, con un approccio altamente personalizzato. Le certificazioni DSA rilasciate dal Centro Equipe sono ufficialmente riconosciute dagli istituti scolastici, permettendo agli studenti di affrontare il proprio percorso di studi con maggiore serenità e successo. «Il Centro Equipe stila una diagnosi dettagliata – spiega Mariagrazia Crippa –, essenziale per fornire informazioni utilissime e precisissime alle famiglie e agli insegnanti. Il neuropsichiatra si occupa di effettuare una prima valutazione per comprendere le difficoltà dello studente, affrontando e analizzando anche eventuali problematiche emotive o comportamentali legate ai DSA. Lo psicologo interviene per condurre dei test specifici volti a valutare le capacità cognitive, identificando le aree di forza e di miglioramento. Il logopedista contribuisce all’analisi delle competenze linguistiche, essenziali per studenti con dislessia o disortografia. Inoltre svolge attività per la rieducazione funzionale delle disabilità comunicative».

Una volta ottenuta la certificazione DSA, lo studente può presentarla nella propria scuola per avere il giusto supporto durante l’anno scolastico. La mission del Centro Studi Brianza è da sempre quella di garantire un percorso personalizzato, che tenga conto non solo dei contenuti da apprendere, ma anche dei tempi e degli obiettivi di ciascun studente. Con il nuovo servizio di certificazione DSA, il Centro Studi Brianza continua a essere un alleato fondamentale per la comunità scolastica, fornendo agli studenti e alle loro famiglie un supporto competente e concreto per affrontare le difficoltà legate ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento e poter realizzare pienamente il potenziale educativo.