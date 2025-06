Il colosso marittimo danese Maersk sospende gli scali a Haifa

agenzia

Decisione temporanea legata ai rischi della guerra Israele-Iran

COPENAGHEN, 20 GIU – Il colosso danese del trasporto marittimo Maersk ha annunciato la sospensione temporanea degli scali delle navi nel porto israeliano di Haifa a causa del conflitto tra Israele e Iran. Maersk ha dichiarato in un comunicato di aver preso la decisione “dopo aver analizzato attentamente i rapporti sui rischi di minaccia relativi al conflitto in corso tra Israele e Iran, in particolare i potenziali rischi di scali nei porti israeliani e le relative implicazioni per la sicurezza dei nostri equipaggi”.

