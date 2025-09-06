‘Il cono è piccolo’ e insulta gelataia anche con frasi razziste

agenzia

A Foggia, 32enne aggredita verbalmente. Titolare:'Inaccettabile'

FOGGIA, 06 SET – Acquista un gelato ma si arrabbia con la banconista pretendendo che metta più gelato di quanto previsto nel cono. E per questo – denuncia il titolare del locale – l’ha aggredita verbalmente, agitando le mani in modo aggressivo all’altezza del suo volto, urlando contro di lei. Avrebbe poi lanciato il gelato nel bidone della spazzatura sbattendo con forza il coperchio. Poi, ha spalancato la porta con cui ha colpito un cliente, continuando a insultarla. Poco dopo, in una recensione negativa, l’ha appellata con una frase razzista. E’ accaduto a Foggia ieri pomeriggio nella gelateria Rocco Navigli. E’ stato lo stesso titolare in un post sui social a denunciare l’accaduto. “Questo comportamento è inaccettabile, vergognoso ed umiliante – scrive -. Non riguarda il gelato, riguarda la dignità delle persone. La bottega di Rocco Naviglio difende i propri collaboratori e non accetterà mai violenze o discriminazioni. Qui il gelato può piacere o non piacere, ma il rispetto non è negoziabile. Chi non lo porta con sé non è il benvenuto. Siamo orgogliosi della nostra collaboratrice e saremo sempre al suo fianco”. Interpellato telefonicamente il titolare ha poi spiegato che “la ragazza è molto provata e che vorrebbe che tutta questa eco sull’accaduto si spegnesse. C’è stata enorme solidarietà”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA