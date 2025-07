Il Dipartimento di Giustizia vedrà Maxwell a giorni

agenzia

'Se ha cose da dire sul caso Epstein, la ascolteremo'

NEW YORK, 22 LUG – Il Dipartimento di Giustizia incontrerà Ghislaine Maxwell, la socialite complice di Jeffrey Epstein, nei prossimi giorni. Lo afferma il vice ministro della Giustizia Todd Blanche in una nota postata su X dalla ministra Pam Bondi. “Questo Dipartimento di Giustizia non si sottrae alle scomode verità, né alla responsabilità di perseguire la giustizia ovunque i fatti possano condurre. La dichiarazione congiunta del Dipartimento di Giustizia e dell’Fbi del 6 luglio rimane accurata oggi come lo era quando fu scritta. In particolare, nella recente analisi approfondita dei fascicoli conservati dall’Fbi sul caso Epstein, non sono emerse prove che potessero motivare un’indagine contro terze parti non incriminate”, si legge nella nota di Blanche. “Il Presidente Trump ci ha chiesto di pubblicare tutte le prove credibili. Se Ghislane Maxwell ha informazioni su chiunque abbia commesso reati contro le vittime, l’Fbi e il Dipartimento di Giustizia ascolteranno ciò che ha da dire – ha aggiunto Blanche -. Pertanto, su indicazione del Procuratore Generale Bondi, ho contattato l’avvocato di Maxwell per determinare se fosse disposta a parlare con i procuratori del Dipartimento”.

