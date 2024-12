Il doppista australiano Purcell sospeso per doping

agenzia

Ha ammesso di aver utilizzato un "metodo proibito"

SYDNEY, 23 DIC – Max Purcell, vincitore di due titoli Slam nel doppio, è stato sospeso provvisoriamente per aver violato le norme antidoping e salterà gli Australian Open di gennaio, ha annunciato l’International Tennis Integrity Agency (Itia). N.12 al mondo nel doppio, il 26enne australiano ha ammesso di aver utilizzato un “metodo proibito” e “ha chiesto una sospensione provvisoria il 10 dicembre”, specifica Itia senza fornire ulteriori dettagli sul reato. Lo stop provvisorio è scattato il 12 dicembre, in attesa delle conclusioni dell’indagine e di una decisione sulla sanzione, aggiunge l’Agenzia. Purcell ha vinto Wimbledon 2022 insieme al connazionale Matt Ebden, poi gli US Open 2023 insieme a Jordan Thompson, anche lui australiano. La Federazione australiana di tennis (TA) ha insistito sul fatto che la sospensione “non era legata all’uso di un prodotto dopante ma piuttosto a un metodo proibito”. Quest’anno, l’Itia ha sanzionato il numero 1 del mondo Jannik Sinner e il numero 2 del mondo Iga Swiatek per doping. L’italiano, sospeso brevemente per due volte, è stato poi scagionato dall’Itia, ma resta soggetto a ricorso presentato dall’Agenzia mondiale antidoping (WADA). Nel suo corpo sono state trovate tracce infinitesimali di clostebol (anabolizzante) e lui invoca la negligenza. Anche la polacca, risultata positiva in agosto alla trimetazidina, il prodotto per il quale è stata sospesa per quattro anni la pattinatrice russa Kamila Valieva, ma i cui effetti doping restano incerti nella letteratura scientifica, si é difesa adducendo negligenza ed è stata sospesa un mese.

