Il figlio di Bolsonaro a Budapest per un evento con Orban

Il viaggio avviene dopo lo scandalo dell'ambasciata ungherese

BRASILIA, 03 APR – Eduardo Bolsonaro, figlio dell’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro, sarà il 25 e 26 aprile in Ungheria per partecipare ad un evento dell’area conservatrice globale che vedrà la presenza anche del primo ministro, Viktor Orban. Il viaggio del figlio di Bolsonaro avviene mentre il padre è indagato per aver trascorso due notti presso l’ambasciata ungherese a Brasilia nel mese di febbraio, quando la giustizia ordinò il sequestro del suo passaporto. Le autorità brasiliane sospettano un tentativo di fuga o di richiesta di asilo al governo di Orban, a cui Bolsonaro è legato da una relazione di amicizia oltre che di affinità politica. Il deputato brasiliano parteciperà il 25 e 26 aprile a Budapest alla conferenza di Azione politica conservatrice (Cpac) dopo aver già presenziato l’evento tenuto a febbraio negli Stati Uniti con la presenza dell’ex presidente americano, Donald Trump, e del presidente ultraliberista argentino, Javier Milei. A fronte della prospettiva sempre più imminente di un’incarcerazione nel quadro dell’inchiesta sul tentativo di colpo di stato di gennaio del 2023, Bolsonaro ha affermato questa settimana che resisterà agli arresti e che piuttosto che consegnarsi alla polizia è disposto a “sparare per uccidere”.

