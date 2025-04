Il fratello di Musk contro i dazi, ‘una tassa sui consumatori’

agenzia

'I prezzi saliranno e i posti di lavoro si ridurranno'

ROMA, 08 APR – Kimbal Musk, il fratello più giovane di Elon Musk, ha criticato su X l’offensiva di Donald Trump sui dazi, chiamando quest’ultimi come “una tassa permanente sui consumatori americani”. Per Kimbal Musk un’impennata dei costi per gli imprenditori e dei prezzi per gli americani porterà a una riduzione dei consumi e a una contrazione dei posti di lavoro. “Anche se potrebbe essere un successo portare posti di lavoro in America attraverso l’imposizione di dazi – scrive – i prezzi rimarranno elevati e le tasse sui consumi li renderanno ancora più elevati, semplicemente perché noi non siamo così bravi a produrre cose”. Kimbal Musk è proprietario di una catena di ristoranti chiamata The Kitchen e siede nel board di Tesla. In passato ha rivestito un ruolo manageriale anche in Space X.

