Il gallese Cooper nuovo allenatore del Leicester

agenzia

Sostituisce Maresca che ha riportato il club in Premier League

ROMA, 20 GIU – Il club inglese del Leicester, tornato in Premier League, ha annunciato l’arrivo in panchina dell’allenatore Steve Cooper dalla prossima stagione. Il 44enne gallese, che in precedenza ha allenato Swansea e Nottingham Forest, ha firmato “un contratto triennale”, si legge in un comunicato del club che fu campione d’Inghilterra nel 2016, sotto la guida di Claudio Ranieri. Sostituirà in panchina l’italiano Enzo Maresca, passato al Chelsea. “La sua visione della squadra, in particolare la sua capacità di far crescere i giocatori e imporre uno stile di gioco dinamico, corrisponde pienamente alle nostre ambizioni”, ha affermato Aiyawatt Srivaddhanaprabha, presidente del Leicester.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA