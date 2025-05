Il gas accelera (+5%), si avvicina ai 35 euro al Megawattora

agenzia

Dopo che Roadmap Ue prevede stop a metano russo su mercati spot

MILANO, 06 MAG – Prezzo del gas in progressivo aumento sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l’Europa, dopo che la ‘Roadmap’ per porre fine alle importazioni di energia russa della Commissione Ue prevede divieto di importazione di gas da Mosca sul mercato spot e nei contratti a lungo termine, con piani nazionali per coordinare l’azione dei Ventisette e norme più rigide per le aziende. Il future sul metano con consegna a giugno, positivo dalla mattinata, ha toccato un aumento massimo del 5% cercando di avvicinarsi ai 35 euro al Megawattora.

