agenzia

I contratti future sul mese di agosto cedono lo 0,3% a

MILANO, 14 LUG – Chiusura in calo per il gas naturale sulla piazza di Amsterdam, sceso sotto i 36 euro superati in giornata. i contratti future sul mese di agosto hanno ceduto lo 0,3% a 35,45 euro al MWh.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA