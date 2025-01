agenzia

Sul mercato di Amsterdam di riferimento per l'Europa

MILANO, 24 GEN – Prezzo del gas in aumento sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l’Europa: il future sul metano con consegna a febbraio ha chiuso in aumento dell’1,1% a 49,7 euro al Megawattora.

