Il gas gira in calo a 33,1 euro al MWh al Ttf di Amsterdam

agenzia

I contratti future sul mese di giugno cedono l'1,25%

MILANO, 29 MAG – Gira in calo ma si mantiene sempre sopra quota 33 euro il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam al traguardo di metà seduta. I contratti future sul mese di giugno cedono l’1,25% a 33,1 euro, dopo aver guadagnato nella vigilia oltre il 4,8% a 33,5 euro. Sul prezzo, che normalmente dovrebbe variare tra i 20 e i 25 euro al MWh nel periodo, pesano i timori per gli approvvigionamenti di gas naturale liquefatto (Gnl) in Europa a causa della maggior richiesta in Asia, che risulta essere tra l’altro più alla portata di diversi vettori mondiali.

