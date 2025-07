Il gas raggiunge i 36 euro sulla piazza Ttf di Amsterdam

agenzia

I contratti future sul mese di agosto guadagnano l'1,25%

MILANO, 14 LUG – Prosegue il rialzo del gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam, dove al traguardo di metà seduta tocca quota 36 euro al MWh. Le quotazioni sono spinte dalla domanda di Gnl in Asia, per far fronte a temperature più elevate della norma, che richiedono un maggior consumo di elettricità per i condizionatori. Con le scorte Ue al 62,6% a 709,64 TWh, gli analisti di Goldman Sachs prevedono che a a fine estate gli stoccaggi europei si porteranno all’80%. Un livello da cui già ora non è molto lontana l’Italia (74,93% a 151,74 TWh), mentre la Germania (54,81% a 135,48 TWh) sembra avere qualche difficoltà in più.

