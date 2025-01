agenzia

I future Ttf cedono lo 0,4% in apertura ad Amsterdam

MILANO, 20 GEN – Riparte cautamente, in leggero calo, la seduta per la trattazione dei futures sul gas naturale. Il Ttf scambia ad Amsterdam in calo dello 0,4% a 46,7 euro al megawattora.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA