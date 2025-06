agenzia

Futures in rialzo dell'1,36%

MILANO, 12 GIU – Prezzo del gas che a fine seduta è ancora intorno a quota 36 euro al megawattora come in apertura. Il future sul metano con consegna a luglio ha chiuso in rialzo dell’1,34% a 36,4 euro al megawattora.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA