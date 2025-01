Il gas sopra i 52 euro, tocca nuovi massimi da ottobre 2023

agenzia

Spread record di 6 euro tra il gas a consegna estiva e invernale

MILANO, 30 GEN – Continua la corsa del gas sul mercato di Amsterdam, in scia alla preoccupazione degli operatori per il riempimento degli stoccaggi dopo una stagione invernale che sta assorbendo una quantità di scorte superiore alla media. I future Ttf avanzano del 2,1% a 52,25 euro, dopo aver toccato un massimo del 2,4%. Segna nuovi record anche la differenza tra i contratti per la consegna del gas la prossima estate e quelli per la consegna nell’inverno successivo: il differenziale tocca i 6 euro al megawattora e rappresenta un disincentivo al riempimento degli stoccaggi che sta spingendo i governi a studiare forme di incentivo a favore degli operatori.

