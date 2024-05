agenzia

I contratti future sul mese di giugno guadagnano oltre il 3%

MILANO, 27 MAG – Fin dall’avvio di seduta sui nuovi massimi da gennaio, il gas naturale sul mercato Ttf di Amsterdam, chiude in rialzo del 3,3% a 35,24 euro al MWh. Per gli operatori europei pesano i timori sulle forniture di Gnl (gas naturale liquefatto) a causa della crescente domanda in Asia.

