Il gas vola sopra i 40 euro (+5%) con l’attacco ucraino

Nuovo massimo dell'anno, timori per il metano da Sudzha

MILANO, 08 AGO – Il prezzo del gas accelera sul mercato di Amsterdam, con i future Ttf che avanzano del 5,15% a 40,43 euro al megawattora, nuovo massimo dell’anno. A spingere le quotazioni è l’attacco ucraino nella regione di Kursk, dove si trova la stazione di transito di Sudzha, parte dell’ultimo gasdotto che pompa gas russo in Europa attraverso l’Ucraina. Da Sudzha negli ultimi mesi sono transitati in media 42 milioni di metri cubi di gas al giorno. Un’interruzione delle forniture rappresenterebbe uno shock per quelle nazioni, come la Slovacchia, l’Ungheria e l’Austria, che attingono a questo gasdotto.

