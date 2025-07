Il giallo della scomparsa di Valentina, ritrovata in casa

agenzia

Era sparita in Tunisia,forse si nascondeva. La madre,sono felice

CAGLIARI, 19 LUG – E’ stata ritrovata e sta bene Valentina Greco, la 42enne cagliaritana che era sparita da 10 giorni in Tunisia. L’ultima telefonata la sera del 9 luglio, con la madre. Poi più nulla. La donna risiedeva da alcuni anni a Sidi Bou Said, in Tunisia. A dare notizia del ritrovamento della donna è stata la Farnesina, e la famiglia è stata informata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate la donna è stata ritrovata dalla polizia all’interno della sua casa a Tunisi. La 42enne, sempre secondo le stesse fonti, sembra si stesse nascondendo. Sono quindi al momento da chiarire i motivi del suo comportamento. “Vogliamo capire bene cosa sia successo, quindi no comment”, afferma Alessio Greco, fratello della 42enne di Cagliari, interpellato dall’ANSA. La madre di Valentina, Roberta Murru, non ha nascosto la sua gioia: “Sono felicissima – ha detto – ci ho appena parlato. La gendarmeria l’ha trovata in casa, era priva di sensi: è stata portata subito in ospedale. Ci siamo sentite: non so altro, so solo che sta bene. Non poteva aver lasciato i gatti a casa da soli, lo sentivo. Era un particolare fondamentale”. La mamma si sta preparando per raggiungere al Valentina: “Stiamo preparando tutto per andare subito da lei”.