Il Jerusalem Film Festival apre all’ombra della guerra

agenzia

Ospite d'onore Gal Gadot di 'Wonder woman'

GERUSALEMME, 18 LUG – Il Jerusalem Film Festival ha aperto la sua 42a edizione, all’ombra della guerra a Gaza e del recente conflitto Iran-Israele, con la star di Hollywood Gal Gadot come ospite d’onore. L’organizzazione del festival era incerta “fino a tre settimane fa”, ha dichiarato il direttore Roni Mahadav-Levin in un’intervista all’Afp. Il mese scorso, “abbiamo trascorso due settimane nei rifugi, cercando di decidere se potevamo mantenere la data del festival”, ha detto, riferendosi alla guerra Iran-Israele. “È stata una vera sfida, i voli sono stati cancellati e gli ospiti erano titubanti”, ha aggiunto.