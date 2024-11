Il KFSHRC guida l’innovazione e la trasformazione dell’assistenza sanitaria in Arabia Saudita

agenzia

RIYAD, Arabia Saudita, Oct. 31, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Mentre l’Arabia Saudita avanza nel suo percorso di trasformazione dell’assistenza sanitaria, il King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) sta rimodellando l’assistenza ai pazienti, posizionando il Regno come hub sanitario globale. Con un’esperienza quasi quinquennale nel campo dell’oncologia, dei trapianti d’organo e della medicina genetica, il KFSHRC ha elevato gli standard sanitari e ridotto la necessità per i pazienti di ricercare cure all’estero.

Alla Global Health Exhibition 2024, che si è conclusa la scorsa settimana a Riyad, il KFSHRC ha dimostrato la sua leadership sempre più solida nell’innovazione sanitaria, sottolineando il proprio contributo al futuro sanitario dell’Arabia Saudita e ampliando le collaborazioni internazionali.

Il KFSHRC aumenta il valore dell’assistenza sanitaria sfruttando le soluzioni di intelligenza artificiale e l’analisi dei dati per ottimizzare le attività, migliorare gli esiti per i pazienti e fornire cure economicamente accessibili in linea con le tendenze globali dell’assistenza sanitaria basata sul valore. Il Centre for Healthcare Intelligence (CHI) del KFSHRC ha sviluppato oltre 20 applicazioni IA, stabilendo nuovi parametri di riferimento in vari casi d’uso, tra cui la diagnostica e la gestione delle risorse. I progressi nella chirurgia robotica, tra cui i primi trapianti di fegato e di cuore completamente robotizzati al mondo, consolidano la leadership del KFSHRC negli interventi minimamente invasivi. Progressi come il sequenziamento dell’intero genoma (“Whole Genome Sequencing”, WGS) consentono ai medici di prevedere i rischi di malattie e di personalizzare i trattamenti. Parallelamente, le cellule CAR-T prodotte a livello locale rendono più accessibili i trattamenti oncologici avanzati.

Poiché si prevede che la spesa sanitaria dell’Arabia Saudita raggiungerà i 77 miliardi di dollari entro il 2027, il KFSHRC promuove questa crescita creando un ecosistema sanitario sostenibile che riduce la necessità di viaggi all’estero a scopo di cura. Oltre a trattenere nel Paese la spesa sanitaria, il KFSHRC è protagonista nel crescente settore del turismo medico dell’Arabia Saudita, che si prevede crescerà a un CAGR del 22,72% tra il 2024 e il 2032.

Grazie ai risultati ottenuti, il KFSHRC sta portando avanti il Programma di trasformazione del settore sanitario di Saudi Vision 2030, promuovendo l’innovazione medica e fornendo cure specialistiche di altissimo livello.

Vale la pena ricordare che il KFSHRC si è classificato per il secondo anno consecutivo al primo posto in Medio Oriente e Africa e al 20° a livello globale nell’elenco dei 250 migliori centri medici accademici del mondo ed è stato riconosciuto come il marchio sanitario di maggior valore nel Regno e in Medio Oriente, secondo la classifica di Brand Finance 2024. Inoltre, nello stesso anno, si è classificato tra i migliori 250 ospedali del mondo ed è stato inserito dalla rivista Newsweek nell’elenco World’s Best Smart Hospitals per il 2025. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.kfshrc.edu.sa o contattare il nostro team media all’indirizzo mediacoverage@kfshrc.edu.sa

