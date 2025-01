Il leader dei Proud Boys Tarrio graziato da Trump

agenzia

Era stato condannato a 22 anni di carcere

WASHINGTON, 20 GEN – Enrique Tarrio, l’ex leader del gruppo di estrema destra dei Proud Boys condannato a 22 anni di carcere dopo essere stato giudicato colpevole di cospirazione sediziosa in seguito all’attacco a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, è tra i 1.500 rivoltosi graziati da Donald Trump. Tarrio è stato arrestato a Washington giorni prima della rivolta per aver bruciato uno striscione di Black Lives Matter affisso su una chiesa della capitale ed essere stato trovato in possesso di caricatori per fucili ad alta capacità. Il giudice, all’epoca precisò, che pur non avendo partecipato all’insurrezione il leader dei Proud Boys “ha avuto un impatto enorme sugli eventi della giornata”.

