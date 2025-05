Il legale, ‘deciso con Sempio di non andare dai Pm’

agenzia

Difesa:'attesa nuova convocazione, poi accompagnamento coattivo'

MILANO, 20 MAG – “Abbiamo deciso ieri con Andrea di fare così”, ossia di non presentarsi in Procura a Pavia per l’interrogatorio fissato oggi. Lo ha affermato l’avvocato Massimo Lovati che con la collega Angela Taccia difende Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi e destinatario di un invito a comparire ritenuto dai due legali ‘nullo’. “Ora ci attendiamo una nuova convocazione – ha aggiunto – con l’avvertimento previsto dal codice e che manca in quello ricevuto. Se poi non dovessimo presentarci ancora” c’è sempre la carta del gip che potrà disporre “l’accompagnamento coattivo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA