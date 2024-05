Il mercato dell’auto in Europa in crescita del 12% in aprile

agenzia

Stellantis, -1,5% le immatricolazioni

ROMA, 22 MAG – Nel mese di aprile nel mercato dell’Europa Occidentale (Ue+Efta+Regno Unito) sono state immatricolate 1.080.913 auto con una crescita del 12% rispetto allo stesso mese del 2023. Il consuntivo complessivo dei primi quattro mesi dell’anno è meno positivo: le vetture immatricolate sono 4.476.369, il 6,5% in più dello stesso periodo dell’anno scorso. I dati sono dell’Acea, l’associazione dei costruttori europei dell’auto. Il gruppo Stellantisi ha immatricolato nel mese di aprile in Europa (Ue+Efta+Regno Unito) 166.534 auto, l’1,5% in meno dello stesso mese del 2023. La quota di mercato è pari al 15,4% a fronte del 17,5% di aprile 2023. Nei quattro mesi le immatricolazioni del gruppo sono 764.604, in crescita del 2,9% con una quota di mercato del 17,1 rispetto al 17,7% dello stesso periodo dell’anno scorso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA