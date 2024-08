Il Milan vince il Trofeo Berlusconi, Monza battuto 3-1

agenzia

Subito titolare Morata. Per i brianzoli gol dell'ex Maldini jr

MILANO, 13 AGO – Continua a vincere in questo pre-campionato il Milan di Paulo Fonseca, che porta a casa anche il Trofeo Silvio Berlusconi superando il Monza 3 a 1 dopo la brillante tournée estiva americana. Una serata per ricordare l’ex doppio presidente a un anno e due mesi dalla sua scomparsa. Per i rossoneri subito titolare Morata ed esordio anche per Pavlovic nella ripresa. Nel primo tempo ad aprire le marcature ci pensa Saelemaekers con una rabona deviata prima del pareggio dell’ex Daniel Maldini, figlio di Paolo, bandiera rossonera, che aveva già segnato a San Siro con la maglia dello Spezia. Nella ripresa il Milan torna davanti con Jovic e poi la chiude con Reijnders. Tutto pronto dunque per il campionato: sabato il Milan sarà in campo per la prima giornata sempre a San Siro contro il Torino. Il Monza, che ha fatto vedere qualcosa di positivo soprattutto nel primo tempo, è invece atteso dalla trasferta di Empoli.

