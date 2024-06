Il Montana lo stato con il più alto tasso di suicidi negli Usa

agenzia

Tra il 2021 e 2023 sono morte 955 persone. Usate armi da fuoco

NEW YORK, 12 GIU – Il Montana è lo stato americano con il più alto tasso di suicidi. Lo scrive il New York Times citando una propria analisi dei dati federali sulla mortalità. In uno stato con 1,1 milioni di residenti, tra gennaio del 2021 e novembre del 2023, 955 persone si sono tolte la vita, nel 67% dei casi usando un’arma da fuoco. Il Nyt sottolinea anche che negli Stati Uniti di solito quando si parla di violenza delle armi fanno notizia stragi di massa e tassi di omicidio , tuttavia si trascura spesso il fatto che la maggior parte di quelle morti sono suicidi. Nel 2022 sono stati registrati 27 mila suicidi tramite armi da fuoco, una cifra da record e nettamente più alta dei 19.500 omicidi nello stesso anno. Secondo gli esperti, ci sono diversi fattori che contribuiscono al problema, tra questi il facile accesso alle armi in Montana, l’isolamento delle comunità rurali e un gran numero di veterani e nativi americani, gruppi con il più alto tasso di suicidi.

