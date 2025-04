Il Padiglione Italia presente anche nel metaverso

agenzia

Le opere principali opere accessibili anche da remoto

ROMA, 12 APR – Il Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka è presente nel metaverso, permettendo a chi desidera visitare l’esposizione in Giappone di poter accedere – virtualmente – alle principali opere esposte, per vivere l’esperienza da remoto. Molti gli accordi istituzionali e di collaborazione che sono stati firmati per la realizzazione del Padiglione Italia, e che hanno coinvolto il meglio del sistema imprenditoriale e dell’Associazionismo italiano. Tra questi: Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), Ministero dell’Università e della Ricerca, CRUI – Conferenza Rettori e Università Italiane, CoPER – Consulta dei Presidenti degli enti di ricerca, AFAM, Asi – Agenzia Spaziale Italiana. Ancora: Confindustria, Cassa Depositi e Prestiti, SACE, SIMEST, Fondazione Altagamma, Confederazione AEPI, Unione Industriali di Napoli, Imprese industria e infrastrutture del Lazio – Unindustria, Federlazio, ANCE, CONFAPI, Ageviti, Assolombarda, Confcommercio, ADI – Associazione per il Design Industriale, AGIS, Apri International, Asset, ASViS, Cathay Pacific, Assolombarda, ICE – Italian Trade Agency , Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Federazione del Mare, il Polo Nazionale della Subacquea, Legacoop, Anci – Comuni Italiani, Fondazione Italia Giappone, Confimprese, Confprofessioni, Unioncamere, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, F.AGR.I. Filiera Agricola Italiana, Confartigianato, CONF Professioni, CONI, Docodemo Expo, Dipartimento delle politiche del mare, Fondazione collegio delle università milanesi, Fondazione Milano Cortina 2026, Italian Chamber of Commerce in Japan, National Biodiversity Future Center, UNPLI-Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, Fondazione Italia Giappone, ENEA, Hangar Fusina, INARC, IIT – Istituto Italiano di Tecnologia, La Biennale di Venezia, Lucca Comics and Games, Pasona Group e Fagri. Hanno contribuito alla realizzazione del Padiglione Italia: il Diamond Sponsor Eataly; i Platinum Sponsor Almaviva, Ernst & Young (EY); i Gold Sponsor Bracco e Danieli; i Silver Sponsor Eni, Enel, Leonardo e Moleskine; i Bronze Sponsor Accademia d’Armi Musumeci Greco, Accademia Italiana della Cucina, Alcantara, Alessi, Arteria, Invito A Corte Italy, Associazione Futuri Probabili, Attombri, Lotter, Axess Industry, Gruppo Boero, Cassiopea Holdings, Matteo Ceccarini Ars Eterna, Ceramica De Maio, Cinti Giulio Architetto, Clear Inc. (Saké Hundred), COEM S.p.A., Conapi, D’ E L I A 1790 Group, De Nora, KBIRR Napoli, EIIS, ENVA AEREC, Ferrari Trento, Fercam, Floema, Frantoi Cutrera, Ganiga Innovation, Gruppo Sanpellegrino, IIAC, Illy, Kameya, Kilesa, Latticini Orchidea, Lanificio Bottoli, Luxury Cravatte Roma – Talarico, Linea Pelle, Mar Mor, Memo’s Co. Ltd, Natuzzi, Officina Profumo Santa Maria Novella, Rancilio Group S.p.A., One Target, Sacid, Salviati, Savino Del Bene, Scolaro, Solania, SGC, Parasol Srl, Testori, Tokidoki, Valore Italia, Vimar, Widegroup, Yamaha, Zego, Zucchetti Group, Leading Yatch.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA