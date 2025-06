Il padre di Chantal, ‘sono stati anni durissimi’

agenzia

'E' fragile, non posso portarla in Italia. Mi vede come un orco'

PADOVA, 14 GIU – “Chantal è nata ieri: per undici anni ha visto solo due o tre persone oltre la madre, non è mai uscita di casa, non è mai andata a scuola, non ha mai visto un medico né fatto i vaccini. E’ psicologicamente molto fragile e io di questa fragilità tengo conto in primis, con la decisione di non riportarla in Italia come la legge mi darebbe facoltà”. Così, al telefono con l’ANSA, Andrea Tonello, l’uomo che ha ritrovato in Ungheria la figlia sottrattagli dalla madre 13 anni fa. “Sono stati anni durissimi – dice – Ho il dovere di ricostruire un rapporto con questa ragazzina che mi vede come un orco perché così mi ha ritratto sua madre”.

