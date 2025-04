Il padre di Ilaria, le scuse di Samson? Non ci sono scuse

agenzia

Flamur replica a lettera del giovane dal carcere

TERNI, 11 APR – “Le scuse non esistono. Non ci sono scuse e quello che ha scritto non mi interessa. Ha perso tempo”: il padre di Ilaria Sula, Flamur, ha risposto così alla lettera di scuse annunciata da Mark Samson, il ventitreenne accusato del femminicidio della studentessa originaria di Terni. Lo ha fatto incontrando i giornalisti stamani nello studio del suo legale.

