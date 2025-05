Il Pakistan spara colpi d’artiglieria nel Kashmir indiano

agenzia

Islamabad: nei raid indiani tre civili uccisi e 12 feriti

ISLAMABAD, 07 MAG – I comandi del Pakistan hanno reso noto che cinque località del Paese sono state prese di mira dagli attacchi aerei indiani. “Tre civili sono stati uccisi e altri 12 sono rimasti feriti”, ha riferito il tenente generale Ahmed Sharif Chaudhry, aggiungendo: “Il Pakistan ha avviato rappresaglie sia via terra che via aria”. In seguito l’esercito indiano ha accusato il Pakistan di “violare nuovamente l’accordo di cessate il fuoco sparando con l’artiglieria a Bhimber Gali, nell’area di Poonch-Rajauri”, oltre la linea di demarcazione in Kashmir.

