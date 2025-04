Il Papa a sorpresa nella basilica di San Pietro

agenzia

Fonti vaticane, 'ha voluto verificare il risultato di restauri'

CITTÀ DEL VATICANO, 10 APR – Papa Francesco si è recato a sorpresa nella basilica di San Pietro. E’ quanto si apprende da fonti vaticane. Il Papa si è recato, intorno alle 12,30, in sedia a rotelle, nella basilica di San Pietro e si è diretto verso la Cattedra per verificare il risultato dei restauri, poi si è spostato – riferiscono le stesse fonti – alla tomba di San Pio X. Quindi ha fatto ritorno a Casa Santa Marta. Proprio domani è in agenda una conferenza stampa per illustrare il risultato di questi ultimi restauri eseguiti in basilica dalla Fabbrica di san Pietro.

