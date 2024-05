Il Papa ai giovani, ‘alzati e vai, non restare sul divano’

agenzia

L'incontro con i ragazzi di Venezia alla Basilica della Salute

CITTÀ DEL VATICANO, 28 APR – Il Papa, nell’incontro alla Salute, ha invitato i giovani ad “alzarsi. Alzarsi da terra, perché siamo fatti per il Cielo. Alzarsi dalle tristezze per levare lo sguardo in alto. Alzarsi per stare in piedi di fronte alla vita, non seduti sul divano”. “Alzati e vai”, ha ripetuto più volte il Papa ai giovani di Venezia e di tutto il Triveneto, facendolo ripetere anche ai giovani. “Avete pensato che cosa è un giovane tutta la vita seduto su un divano?”, “ci sono divani diversi che ci prendono e non ci lasciano alzare”. “Ognuno ha un tesoro da condividere con gli altri”, “questo non è autostima, è realtà”, ha detto il Papa ai ragazzi.

