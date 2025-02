Il Papa al Gemelli, maratona di preghiera a San Pietro

agenzia

Da stasera tutti i giorni il rosario in Piazza. Oggi con Parolin

CITTÀ DEL VATICANO, 24 FEB – Da questa sera parte una vera e propria maratona di preghiera per la salute del Papa a Piazza San Pietro. “Da questa sera – riferisce una nota della sala stampa vaticana – i cardinali residenti a Roma, con tutti i collaboratori della Curia romana e la Diocesi di Roma, raccogliendo i sentimenti del popolo di Dio, si raccoglieranno in piazza San Pietro, alle ore 21, per la recita del Santo Rosario per la salute del Santo Padre”. La preghiera, oggi, sarà presieduta dal cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin.

