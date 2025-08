Il Papa, “atteso un milione di giovani, per me un privilegio”

agenzia

Prevost riceve gli artisti della veglia di Tor Vergata

CITTÀ DEL VATICANO, 02 AGO – Il Papa ha incontrato in Vaticano gli artisti che animeranno il pomeriggio a Tor Vergata, e ha parlato “della bellezza, dell’arte, della musica, di tutti i vostri talenti che offrite a questo grande pubblico che abbiamo a Roma in questi giorni. Più di mezzo milione, dicono, forse un milione di giovani che sono venuti da tanti Paesi del mondo. Per me è un privilegio, è una benedizione poter partecipare in questa missione, in questo servizio, come Vescovo di Roma, come Santo Padre, conoscendo soprattutto la fede, l’entusiasmo e la gioia che condividiamo e che dà voce a quello che abbiamo nel nostro cuore”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA